Vali Gül muhtarlarla bir araya geldi

28.08.2019 14:26

Gaziantep Valisi Davut Gül, Oğuzeli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Gül, Oğuzeli Kaymakamlığı koordinesinde Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlarla buluşarak, mahallelerin sorunlarını dinledi.

Sorunların çözümü noktasında muhtarlarla istişarelerde bulunan Gül, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde, istek ve taleplerinin ilgili yerlere iletilmesinde önemli bir görevi yerine getiren muhtarların önemini belirtti.

Kaynak: AA