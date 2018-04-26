Vali Gül, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sivas merkez ile ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin dinlenmesi amacıyla İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından organize edilen muhtarlar toplantısının 8.'si düzenlendi.

Sivas Öğretmen Evinde yapılan toplantıya Şarkışla, Altınyayla ilçesinin merkez ve köy muhtarları katıldı.

Vali Davut Gül, İl Özel İdaresi olarak 2016 yılında yaklaşık 500 bin metrekare parke taşı dağıttıklarını, 2017 yılında bu rakamın 1 milyon 700 bin metrekareye çıktığını ve bu sene ise 2 milyon metrekare parke taşı vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu rakamların tesadüf olmadığını belirten Vali Gül, şöyle konuştu:

"Sizlere hizmet ederken öncelikle Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ın bizlere sağladığı imkanları kullanıyoruz. Onun ötesinde de Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, milletvekillerimizin sağladığı imkanlardan faydalanıyoruz. Köylerimizin sorunları var. Bu sene sizinki çözülüyor, 3 ay sonra diğer köyün, 5 ay sonra da başka köyün sorunu çözülüyor. Sivas'ın asıl sıkıntısı şu, coğrafya olarak çok büyük bir coğrafyadayız, ama nüfus olarak az nüfusumuz var. Hepiniz diyorsunuz ki yazın nüfusumuz şu kadar. Yazın gelen nüfustan biz parasal olarak faydalanamıyoruz. Bize gelen para birinci ayın birinde nüfusumuz ne kadarsa o rakam üzerinden hesaplanıyor. Bizim kış nüfusumuz yaz nüfusu kadar olsa sizin talepleriniz daha çabuk çözülür."

Sivas'ta genel anlamda problemlerin azaldığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Eğitimde sıkıntımız kalmadı. Altınyayla'nın konferans salonu ihtiyacı vardı. Halk Eğitim Merkezi içerisinde oraya çok güzel bir konferans salonu yapılacak. Şarkışla'da meslek lisesi, çıraklık okulu, yurtlar yenileniyor. Şu an Sivas'ta devam eden eğitim yatırımlarının parasal değeri 520 milyon lira. Eskiden asfalt yapılan yolların bakım ve onarımlarını bu sezon yapacağız. Dünyada küresel bir kuraklık var. Birçoğunuz suların yetmeyeceğini söylüyorsunuz. Nüfusunuzun ne olduğu önemli değil. Su gerçekten ihtiyaçsa mutlaka ilave su getireceğiz. Şartımız şu, bunun ihtiyaç olduğunu anlayabilmemiz için sayaç takılacak. Bizim arkadaşlar da ölçecekler. Buna rağmen yetmiyorsa alternatif su varsa mutlaka getiririz. Sayaç takarak para kazanmak gibi bir düşüncemiz yok."

Gül, konuşmasının ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantının sonunda muhtarlara katılım sertifikaları Vali Gül tarafından verildi.