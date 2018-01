Vali Gül, Muhtarlar Toplantısına Katıldı

Sivas Valisi Davut Gül, merkez ile ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin dinlenmesi amacıyla Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.



Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve merkez ile merkeze bağlı 20 köyün muhtarlarının katıldığı toplantı, Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hazırladığı ve son yıllarda kente yapılan yatırımların anlatıldığı tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.



Programda konuşan Vali Gül, Sivas'ın adeta bir şantiye gibi olduğunu ifade ederek, "Sivas kamu yatırımlarında Türkiye'de iller arasında en fazla yatırım alan 11'inci il. Vergi ödeme sıralamasında ise 52'nci sıradayız. Büyük bir coğrafyamız var, ihtiyaçlarımız çok fazla ama her sene bir önceki yıldan daha fazla hizmet yapılmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.



İlde devam eden kırsal altyapı çalışmalarına da değinen Gül, şunları kaydetti:



"Geçen sene köylerimize toplamda 1 milyon 700 bin metrekare parke taşı verdik. İnşallah 2018'de en az bu kadar daha vereceğiz. Kanalizasyon alt yapısı yapılmış olup parke taşına ihtiyacı olan köylerimizin ana arterler başta olmak üzere önemli ihtiyaçlarının tamamını bu sene içerisinde inşallah halledeceğiz. Geçen yıl ve bu yıl kuraklık nedeniyle içme suyu konusunda sıkıntı yaşayabiliriz ancak su sayacı takmak şartıyla suyu yetersiz olan yerleşim alanlarına en yakın yerden ilave kaynak temin edeceğiz. Asfaltlarınızın geçmiş yıllarda yapılıp bakım ve onarıma ihtiyaç olan kısımları olabilir, onunla ilgili daha genel bir program yapacağız. Bu sene büyük köylerden başlayarak halı saha yaptık, inşallah nüfusu yetersiz köylere de çocuk oyun grupları ve buna benzer sosyal donatıları kazandıracağız. Yaptıklarımızı zaten görüyorsunuz. Yapamadıklarımızı imkanlar el vermediği için yapamadık. Gönül ister ki 100 yıllık sorunu 1-2 yılda çözelim. Ancak bunu hem ekonomik olarak yapmak mümkün değil hem de bu sorunun 1-2 yılda çözülmesi mümkün değil."



Sivas'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu aktaran Gül, "Hayvancılık yapan vatandaşlarımıza ihtiyaçları varsa bizim ufak katkılar sağlamamız lazım. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik standardını yükseltecek işler yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sulama ile ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları olduğunu ifade eden Gül, "Kurumun prensibi şu; su olan, su tutulabilecek arazi olan ve sulanabilir arazi olan her yere çalışma gerçekleştirmek. Sulu tarımı ilimizde yaygınlaştıracağız. Köyde yaşayıp da şehirden yoğurt, süt, yumurta, meyve, sebze götürmek çok sürdürülebilir bir şey değil. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, ekonomik seviyesini yükseltmemiz lazım." açıklamasında bulundu.



Eğitime büyük önem verdiklerini dile getiren Vali Gül, şehirde de köyde de ihtiyaç olan her yerde okul yapmaya devam edeceklerini kaydederek, şöyle devam etti:



"Tek sıkıntımız bazı yerlerde öğrenci sayısı az bazı yerlerde de uygun arazi yok. İnşallah 2019'da tekli eğitime geçeceğiz, 2019'a kadar bütün mahallelerde yeni sistemle beraber ilk-orta ve lise sorununu çözmüş olacağız. Biz öğrencilerin yürüyerek ulaşabileceği okullar istiyoruz. Bunun içinde bazı mahallelerimize ilave okul yapılması gerekiyorsa bunu gerçekleştireceğiz. Başka liseleri dönüştürmek gerekiyorsa da bunu da yapacağız, sizlerin taleplerini de takip edeceğiz.



Şehir merkezinde hastanenin yanına 250 yataklı bir hastane, 195 yataklı da geriatri servisi yapılacak. Hastanemizin önündeki ÇEDAŞ binası kalkacak, oraya bir alt geçit yapılacak. Ayrıca üniversitemize de 900 yataklı yeni bir hastane daha kazandırılacak."



Toplantının sonunda muhtarlara katılım sertifikaları Vali Davut Gül tarafından takdim edildi.



Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceylan, Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, bölge il ve daire müdürleri, ilçelerin il genel meclis üyeleri katıldı.