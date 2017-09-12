Vali Gül, Model Uçakları İnceledi

Sivas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ayla Çakır ve beraberindeki heyet ile model uçak kursiyerleri, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Ziyarette Vali Gül'e yaptıkları model uçakları takdim eden Çakır ve beraberindekiler Nuri Demirağ'a ait Nu.D.36 uçağının maketini ve yapım sürecini anlattı. Yurt dışından gelen karbon malzeme uçak modellerinin tanıtımını da yapan heyet, Sivas'ta havacılık adına yapılan eğitimler hakkında da bilgi verdi.



Dezavantajlı kadınlar ve çocuklara da model uçak eğitimi vererek gökyüzü ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren heyet, 15-17 Eylül tarihinde Türkiye Milli Model Uçak yarışmasına 6 takım 18 öğrenci ile katılacaklarını ve Sivas'a başarı ile döneceklerinin sözünü de verdi. Sivas havacılık öğrencileri arasından 3 kişinin Türkiye Model Uçak Milli Takımına seçildiğini de hatırlatan heyet, uluslararası model uçak yarışmalarının da Sivas'a getirilmesi konusunda bilgiler vererek, Valimiz Davut Gül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Vali Davut Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalardan ve başarılardan dolayı heyete teşekkür etti. Sivas'ın model uçak konusunda iyi bir yere geldiğine inandığını vurgulayan Gül, havacılık alanında Nuri Demirağ gibi efsane isimleri yetiştiren Sivas'ta tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Nuri Demirağ adını taşıyan model uçakların yapılarak kentte farkındalık oluşturulması gerektiğini de ifade eden Gül, model uçak yarışmasında başarı gösteren öğrencileri de tebrik ederek, 15-17 Eylül tarihinde Türkiye Milli Model Uçak Yarışmasına katılacak olan ekibe başarılar diledi. - SİVAS