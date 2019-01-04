Vali Gül Milli Mücadele Müzesini Gezdi

Gaziantep savunmasının birebir yaşandığı tarihi mekan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi ziyaretçilerine adeta tarihe yolculuk yaptırarak o günleri yeniden yerinde yaşatıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep savunmasını anlatan Şahinbey Milli Mücadele Müzesini, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ve gezdirerek bilgiler verdi. Gaziantep tarihini ve savunmasını en güzel şekilde yaşatan Şehreküstü Konaklarını ve Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni gezen heyet Gaziantep'te yaşayan herkesin burayı mutlaka görmesi temennisinde bulundu.

"Tüm vatandaşlarımız bu müzeyi ziyaret etmeli"

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Tarihi mekan olarak olağanüstü bir yer. Gaziantep savunmasının ve 15 Temmuz'un çok güzel anlatıldığı bir yer olmuş. Tüm Gazianteplilerin buraya gelerek bunları görmesi gerekiyor. Çünkü burayı gelip görmeden anlatılarak, kafada oluşturulacak bir tablo yok. Vatandaşlarımız Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni gezdiğinde Gaziantep'in en kıymetli eserlerinden biri olduğunu görecekler. Eşimizin ve çocuklarımızın ellerinden tutup burayı mutlaka gezdirmemiz gerekiyor. Gaziantep böyle bir müzeyle çok önemli bir değer kazanmış bende ilk defa gelip görme fırsatı buldum. Dışarıdan baktığınızda buranın büyüklüğünü ve güzelliğini anlayamıyorsunuz. Vatandaşlarımızın burayı mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor. Böyle bir eseri Gaziantep'e kazandırdığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA