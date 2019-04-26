Vali Gül Masa Tenisi Oynadı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ziyaretleri kapsamında Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı ile masa tenisi oynadı.

Bir dizi ziyaretler için Gaziantep'in Nizip İlçesine giden Gaziantep Valisi Davut Gül'ü, Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Nizip İlçe Spor Müdürü Ömer Faruk Yakar karşıladı. Vali Gül, "Spor Şehri Gaziantep Projesi" kapsamında düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine katıldı ve Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı ile masa tenisi oynadı. Vali Gül, dağıtım törenin ardından Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti.

"Valilik olarak 5 milyon lira katkı sunuyoruz"

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Gül, "Gaziantep'te 'Spor Şehri Gaziantep Projesi' ile Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi sizlerle beraber yapıyoruz. Yaptığımız iş şu her okulda okul spor kulüpleri kurarak okulda, mahallede, çevrede 7'den 70'e herkesin spor yapmasını istiyoruz. Bunun en önemli sıkıntısı sizlerin spor yaparken ihtiyacınız olan malzemelerin eksiklikleri bunu da büyükşehir belediyemizle, ilçe belediyelerimizle plan projeler yaparak bütçelerimizle Valilik olarak biz yaklaşık 5 milyon lira katkı sunuyoruz. Belediyelerimiz kendi imkanları doğrultusunda katkı sunuyorlar. Spor yapmak isteyen öğrenciler önünde hiçbir engel kalmaması için ve 7'den 70'e herkesin spor yapmasını sağlıyoruz" dedi. Gaziantep Valisi Gül'ün ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı, "İnşallah kaymakam bey ile siz ile beraber el ele vererek, temel bazı sıkıntılarımız var ama çözülmeyecek sıkıntılar değil. Bunları inşallah sizlerin bizlere vereceği desteklerle kısa zaman içerisinde çözüp şehrimizin bize olan beklentilerini yerini getireceğiz. Bu noktada bugüne kadar olduğu bundan sonrada sizlerin destekleri bizim için önem göstermekte. İnşallah sizlerin destekleri ile bunların altından kalkarız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA