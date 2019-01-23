Vali Gül; "Markalaşma Üzerinde Durulmalı"

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 120 firmanın 350 markayla katılım sağladığı fuarda salondakilere hitap eden Vali Gül, markalaşmanın üzerinde biraz daha durulması gerektiğini kaydetti.

Tekstil sektörünün gerek istihdam ve üretim gerekse ihracat performansı ile Türkiye'nin en önemli sanayi kollarından biri olduğunu aktaran Vali Gül; "Gaziantep'in, Türkiye'nin tekstil ve tekstil ürünleri ihracatında ikinci sırada yer alması ve PENTEX Fuarının Türkiye'de ilk ve tek olarak şehrimizde yapılması bizler için gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Gaziantep'in kardeşlik, birlik ve beraberlik, iş yapma kültürü ve becerisine sahip bir şehir olduğunu söyleyen Vali Gül, kentin bu birlik ve beraberlik neticesinde talep ettiği her şeyde karşılığını aldığını dile getirdi.

Son üç ay içerisinde yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırım hamlesi başladığını bildiren Vali Gül, "İnanıyorum ki bu daha da fazla, daha iyi olacak. Gaziantep her şeyin en iyisine layık. Denizi olmadan 7 milyar dolar ihracat yapan bir şehir, 12 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir şehir. Komşusu Suriye ile savaş ortamında bile yaklaşık 500 milyon dolar ihracat yapan bir şehir. Hiçbir savaş sonsuza kadar sürmüyor. Bir gün Suriye'de barış hâkim olacak. Orası tamamen güvenli bölge olacak. O zaman Gaziantep bir yıl içerisinde ihracatını üçe, dörde, beşe katlayacak. Gaziantep'in bu potansiyeli var. Bu fuarlarla da bunun alt yapısı oluşturuluyor. Sizler geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de bunu yapabilecek kabiliyettesiniz" şeklinde konuştu.

Üzerinde durulması gereken önemli bir konunun da markalaşmak olduğuna dikkat çeken Vali Gül, katma değeri yüksek ürünlere yönelerek dünya markaları çıkartabilir ve markalaşma yolunda Gaziantep'e yakışır ürünler ortaya koyabilecek güçte olan kentimizin sanayicilerle bunu başarabileceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, her fuar açılışının Gaziantep adına, şehrin sanayisi ve gelişimi adına umutlandıran, heyecanlandıran açılışlar olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bölgede güçlü olmaktan başka çarenin olmadığını dile getirerek "Çok üretmemiz, çok satmamız lazım, üretirken ve satarken de yüksek teknolojiye geçip rekabet etme gücümüzü arttırmamız lazım" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in sanayisi ve ticareti ile bölgede lider konumunda bulunduğunu belirterek PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarının ise sektörde ilk ve tek olduğunu dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında Valimiz Davut Gül ve İl protokolü tarafından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler