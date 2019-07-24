Vali Gül, LGS'de ilk bine giren öğrencilerle buluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başarı sıralamasında ilk bine giren öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplantı Salonunda öğrencilerle buluşan Vali Gül, 48 öğrencinin bu dilime girmesinin kendi içerisinde bir başarı olduğunu ama daha iyisinin her zaman yapılabileceğini belirtti.

Geçmiş yıllardaki rakamlarla göre artış olduğunu aktaran Gül, şunları kadyetti:

"2018 yılında ilk binde 31 öğrencimiz varmış bu sene ise sayının 48'e yükseldiğini görüyoruz. Yaklaşık 2 milyon 30 bin nüfusa sahip şehrimizi Türkiye nüfusuna oranladığımızda yüzde iki buçuğa denk geliyor. Yani bin öğrenciden en az 25 tanesinin Gaziantep'ten çıkması lazım. Bu nedenle 48 öğrencinin çıkması kendi içimizde bir başarı da olsa yeterli değil. Daha iyisini her zaman yapabiliriz. Daha iyisini yapabilmek için öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, idarecilerimize, bizlere görev düşüyor. Okulların tatil olduğu yaz döneminde kendi içimizde bunun muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız. Allah başarılı öğrencilerimizin sayısını arttırsın."

Üniversiteye başlayacak öğrenciler için KYK yurtlarının son derece konforlu ve güvenli olduğunu vurgulayan Gül, ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını bu yurtlara emanet edebileceğini kaydetti.

Aileleri ve öğretmenleri de tebrik eden Gül, başarılı öğrencilere teşekkür belgelerini verdi.

Kaynak: AA