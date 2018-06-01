Vali Gül, Kentte Devam Eden Yatırımları İnceledi

Vali Davut Gül, inşaatı devam eden okullarla kamu yatırımlarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, ilk olarak yapımları devam eden Kız İmam Hatip Lisesi, Lütfü Abay Ortaokulu ile Kılavuz İMKB 24 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Sivas Valiliği ek binasına geçen Gül, inşaatta gelinen son durum hakkında firma yetkileriyle görüştü.

Millet Bahçesi (Şehir Parkı) projesi kapsamında yıkılacak milli eğitim lojmanlarını da gezen Gül, ardından eski askeri hastane yanında yapımına başlanan öğretmenevine geçti.

Tuzlugöl mahallesindeki Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu inşaatını da inceleyen Gül, son olarak yeni kültür merkezi yanında yapımı devam eden Türkiye'nin 3. kayak simülasyon merkezi olma özelliğini taşıyan "Sivas Kayak Simülasyon Merkezi" inşaatında incelemelerde bulundu.



Gül, Sivas'a eğitim alanında çok sayıda yatırım yapıldığını belirterek, "İlimizde Milli Eğitim Bakanlığının devam eden inşaatlarının toplam miktarı yeni ilave olanlarla beraber 555 milyon liraya ulaştı. İki ana temamız var. Birincisi 2019'da bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de tekli eğitime geçmek. İkincisi de deprem ve buna benzer riskleri olan okulların dönüşümünü gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Kentte spor altyapısı ve sosyal donatıları güçlendirdiklerini aktaran Gül, "Sivas'ta 2018 programında 20, 2017 programında 13 olmak üzere 33 tane spor salonu yapılıyor. Halı saha anlamında da toplamda 3 tane halı saha varken 70 tane halı sahaya çıktı. Bunlar bittiğinde Sivas eğitim anlamında yeni bir sayfa açmış olacak. Bunu herkes mahallesinde görüyor. Bizler de zaman zaman bunları kontrol ediyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Gül'e incelemelerinde Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da eşlik etti.