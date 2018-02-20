Vali Gül "Kariyer Günleri" Programına Katıldı

Sivas Valisi Davut Gül, bir lisede düzenlenen "Kariyer Günleri" adlı programa konuk oldu.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen programda lise öğrencileriyle bir araya gelen Vali Gül, hayatı, meslek deneyimleri, Sivas ile ilgili düşünceleri, Sivas'ta devam eden yatırımlar, eğitimde kentin geldiği nokta, okulları ile ilgili devam eden süreçler hakkında bilgi verdi.

Bütün mesleklerin bir birinden kıymetli olduğunu belirten Gül, "Hepsi profesyonel bir iş. Herkes doktor, kaymakam, öğretmen ya da mühendis olacak diye bir şey yok. Toplumda her iş kendi içerisinde çok kıymetli, çok değerli. Kendi fıtratımıza uygun bir iş yapmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.

Daha önce Gürün ve Şarkışla ilçelerinde görev yaptığını ve Sivas'ı yakından tanıdığını anlatan Gül, "6 yıl boyunca Sivas'ta kalmak, Sivas'ta yaşamak Sivas'ı öğrenmek çok önemli bir avantajdı. Valilik hiç şüphesiz iyi bir meslektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi ilgili sorularını da cevaplayan Gül, projeyi her hangi bir konu ile sınırlamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal, sportif, kültürel bütün faaliyetlerin içerisine girebilecek bir proje. Asıl olan çocukların öz güveninin oluşması, onların kendilerini ifade edebilmeleri. Türkiye'de sınıf başına düşen öğrenci sayısı 19. Sivas'ta 5-10 sene önce ki okulların durumunu düşünün, bir de şimdi okulların durumunu düşünün. Hemen hemen hepsinin spor salonu var, sosyal donatıları var. Özeliyle devletiyle bu imkanlar aslında Sivas'ın eğitim sisteminin kalitesini gösteriyor. Hiç bir şey dünden daha kötü değil. 17 tane okula kapalı spor salonu daha yapacağız. Geçmiş yıllarda bütün okulların spor salonunun sayısı 17 değildir ama daha çok kat edeceğimiz yol var. Mutlaka başarılı olacağız. Bütün imkanlar bize sağlanıyor."

Eski Numune Hastanesi'nin bulunduğu alana yapılacak projenin sorulması üzerine ise Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"170 bin metrekare alanda dönüşüm yapacağız. Kongre Müzesi'nin arkasında bulunan orduevini yıkacağız. Eski Numune Hastanesi'ne giderken jandarma binası var, orada 3 lojmanı yıkacağız. Kızılırmak İlköğretim Okulunu, Halk Eğitim Merkezini ve Meslek Lisesini yıkacağız. Hapishanenin tarihi binasını muhafaza edeceğiz eklentilerini yıkacağız. Selçuk Anadolu Lisesinin yanındaki 3 apartmanı yıkacağız. Eski Numune Hastanesinin bulunduğu yere 3 bin metrekare oturum alanı olan bir cami yapacağız. Bu proje ile şehir meydanı ve şehir parkı birleşmiş olacak Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi açık hava müzelerinden biri oluşmuş olacak. Tamamı da yeşil alan olacak."

Devletin fabrika yapmadığını ancak yatırımların önünü açtığını vurgulayan Gül, "Yatırımcı Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne otel mi yapmak istiyor? Gelsin bedava arsa verelim. Kaplıcalarda otel mi yapmak istiyor gelsin bedava arsa verelim. Organize sanayide fabrika mı yapacak gelsin bedava arsa verelim. Dolayısı ile yatırımcının önünü her şekilde açıyoruz." diye konuştu.

Programın sonunda okul öğrencileri tarafından kara kalem çalışmasıyla resmedilen Vali Davut Gül'ün portresi ve programın moderatörlüğünü yapan yazar Mehmet Şarkışla tarafından kaleme alınan "Şehir Mersiyesi" adlı kitap Gül'e hediye edildi.