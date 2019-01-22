Vali Gül; "Kadın Girişimci Sayısının Artmasını İstiyoruz"

Kadın girişimcileri başarılı çalışmaları için tebrik eden Vali Gül, "Sizleri hem yaptığınız işlerden hem de gerçekleştirdiğiniz sosyal faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum. Kadınların sosyal hayatın içerisinde daha aktif yer almasını ve kadın girişimcilerimizin sayısının daha da artmasını istiyoruz. Bu konuda üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"GAZİANTEP KIYMETLİ BİR YER"

Ziyaretleri kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ni de ziyaret eden Vali Gül, burada yaptığı açıklamada Gaziantep'in kıymetli bir yer olduğunu ve kentte önemli yatırımların gerçekleştiğini söyledi.

Gaziantep'te sanayi ile ilgili iki önemli gelişmenin olacağını aktaran Vali Gül, "Bu gelişmelerden birincisi limanlara daha kolay ulaşım. Amanos tünellerinin yapılması ile kısa mesafede limana ulaşılacak. Bu ihracatçı açısından önemli bir gelişmedir. İkincisi ise lojistik merkezin yapılması. Yurtiçi ve yurtdışına günde 13 bin kamyon malzeme gidiyor. Bunların lojistik merkeze gitmeleri şehre nefes aldıracak" şeklinde konuştu.

Vali Gül'ün ziyaretleri, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği, Gaziantep Genç İşadamları Derneği, Şehitkâmil Ziraat Odası ile devam etti.

Kaynak: Bültenler