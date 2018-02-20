Vali Gül, Kadı Burhaneddin Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Sivas Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitime başlayan Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezini ziyaret eden Gül, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ile binayı gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas Müftülüğüne hizmetinden dolayı teşekkür eden Gül, "Müslümanlara yakışır bir hizmet binası olmuş. İçerisinde 4-6 yaş Kur'an kursu, gündüzlü Kur'an kursu ve çok amaçlı salonlar var. Öğrencilere sahip çıkılması ve onların en güzel şekilde yetiştirilmeleri son derece önemli. Çok modern bir bina olmuş. Standartları yüksek, Sivas'a ve vatandaşlarımıza yakışan bir bina yapıldı." ifadelerini kullandı.

Balkan da Gül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Merkezin hayırseverlerce otel konforunda inşa edildiğini aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Merkezde 4-6 yaş kursumuzda şu an üç sınıf, yetişkin Kur'an kursumuzda 36 hanım öğrencimiz eğitim görmekte, ilahiyat öğrenci evinde ise 15 öğrencimiz kalmakta. İaşe ve ibatelerinin yanı sıra alanında uzman hocalarımız tarafından hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve İslami ilimler dersleri verilmekte olup öğrencilerimizden hiçbir ücret alınmamaktadır. Böyle güzide bir Kur'an Kursunun Sivasımıza kazandırılmasında başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve Sayın Valimiz olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, hayırseverlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu binamızda ilmen ve imanen yüksek öğrenciler yetişecektir."

Ziyaretinde kursta eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Gül, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.