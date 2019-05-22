Vali Gül, "İstedik ki yetimlerin sahibi şehir olsun"

Vali Gül, burada hayırseverlere seslenerek "İstiyoruz ki yetimlerin sahibi devlet olsun, şehir olsun" dedi.

Şehitkâmil Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve çok sayıda hayırseverin katıldığı törende hayır hasenatla ilgili Gaziantep'te çok güzel şeyler yapıldığını dile getiren Vali Gül,"Gaziantep fakir fukaraya,dezavantajlı gruplara,yetimlerine sahip çıkan bir şehir. Bizim buna ek olarak yapmak istediğimiz şey öncelikle unutulan, kıyıda köşede kalan ya da herkesin yardım yaptığı kişilerin dışında ulaşılamayanlar varsa bunların envanterini çıkararak hiç kimseyi rencide etmeden yardım etmek" ifadelerini kullandı.

Yetimlerin yetimliklerini en çok hissettiği dönemin bayramlar olduğunu vurgulayan Vali Gül, "Anne ve babalar bayramlarda kendi evlatlarını mutlu etmek için evlatlarının istediklerini yapmaya en az bir taleplerini karşılamaya çalışırlar. Bizler de istedik ki yetimlerin babası devlet olsun, yetimlerin sahibi şehir olsun. Çocuklarımıza mektup yazarken onların yetimliklerini dile getirmeden sadece çocuk olduklarını vurgulayarak mektup yazdık. Onlardan istediğimiz şey üç tane dileğini iletsinler, bu üç dilekten bir tanesini gerek kamu imkânları gerek hayırseverlerin desteği ile bizler karşılayalım" diye konuştu.

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde 2 bin 800 aileye ulaştıklarını bildiren Vali Gül, "İstekler içerisinde en masum, en makulünden en abartılısına kadar her şey var.İsteğimiz herkesin bu iyilik hareketinin ucundan tutabilmesi. İsteklere baktığımızda gezi talep edenden, oyuncak isteyene, reklamda gördüğü yatağı dilek olarak belirtenden ekonomik sıkıntıları nedeniyle okumasına yardımcı olunmasını isteyene kadar çeşitli istekler mevcut. Gaziantep'te hiçbir hayırsever bu işin içinde olmasa da ki hayırseverler bu işin içerisindeler,biz kamu imkânları ile bu yetim ve öksüzlerin istek ve dileklerini yine yerine getireceğiz.Ama birlikte yapmak, birlikte sahiplenmek, şehrin kendi yetimlerine sahip çıkması daha kıymetli" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler