Vali Gül, İslahiye OSB'nin değerlendirme toplantısına katıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Değerlendirme Toplantısına katıldı.

İslahiye Çevre Yolu Leçe mevkiinde 2016 yılında 857 dönüm üzerine yapımına başlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımlar hayata geçiyor.

Halihazırda 4 fabrikanın üretim yaptığı bölgede açılacak 40 fabrikada yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Yapılacak yatırımların değerlendirileceği toplantı, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, OSB Bölge Müdürü Ömer Faruk Uyanık, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve yatırımcılar katıldı.

Toplantıda, bölgede devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar ile istihdam ve yatırımcıların taleplerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek