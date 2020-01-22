Vali Gül, İslahiye'de muhtarlarla buluştu

22.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:01

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Gül, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, muhtarların sorunlarını dinleyerek, ilgili birim amirlerine sorunların kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde talimat verdi.

Toplantıların her zaman devam edeceğini ve belirtilen sorunların çözümüne dair gelişmelerin takip edileceğini dile getiren Gül, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise yatırımları devam eden ve tamamlanan projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Şahin, Amanos tünelleri ve Hassa-Dörtyol tüneli yapıldığında ilçenin önem kazanacağına dikkati çekti.

Rüzgar ve güneş enerjisi konusuna önem verdiklerini aktaran Şahin, İslahiye'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede 15 megavat rüzgar enerjisi santrali kuracaklarını kaydetti. Şahin, "UNESCO geçici miras listesinde yer alan 'Yesemek ve Şanlıurfadaki Göbeklitepe'yi nasıl ekonomiye kazandırırız bunun çabasındayız.' diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ise ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, projesi devam eden Kılavuzlu Barajının ödenek sorununu çözdüklerini ifade etti.

Bakbak, İslahiye'de inşaatı devam eden Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalarda sona gelindiğini önümüzdeki günlerde inşaatı tamamlanan fabrikaların üretime geçecek olmasının istihdama olan katkısı dolayısıyla sevindirici olduğunu kaydetti.

İslahiye Belediye Başkanı Vural ise ilçede planlanan ve tamamlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Vural, Hassa-Dörtyol tüneli için İslahiye'deki altyapısı hazır bulunan ve Suriyelilerin 2 Nolu Geçici Barınma Merkezi alanın değerlendirilmesini önerdi.

Vali Gül ve beraberindekiler programdan sonra İslahiye'deki inşaatı devam eden Organize Sanayi Bölgesi ile bazı yerlerde yaptığı incelemelerden sonra tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'ne gezdi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA