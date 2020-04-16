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Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Vali Gül ile Fadıloğlu semt pazarını gezdi

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında semt pazarını ziyaret ederek esnafa ve vatandaşa uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundular.

16.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:07
Vali Gül ile Fadıloğlu semt pazarını gezdi

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında semt pazarını ziyaret ederek esnafa ve vatandaşa uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundular.

Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına daha önceden ilçe sınırları içerisinde hizmet veren pazarcı esnafına koruyucu şeffaf maske ve eldiven dağıtan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Seyrantepe Semt Pazarı'nı gezdi. Pazar yeri girişinde ateşlerini ölçtürdükten sonra sosyal mesafe kuralına dikkat ederek hem pazarcı esnafını hem de pazar alışverişi yapanları 'gönül selamı' ile selamlayan Vali Gül ile Fadıloğlu, uyulması gereken kuralları anlattılar.

Kurallara herkesin uyma zorunluğunu hatırlatan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin önemini pazarcı esnafına ve pazar alışverişi yapanlara anlatan Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurallara uyulması halinde en kısa süre içerisinde virüsten kaynaklı yaşanan salgının önüne geçilebileceğini anlattılar.

Gerçekleştirilen ziyarete; Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

Beğendiler ve pazarcı esnafına teşekkür ettiler

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Sebze ve Meyveciler Dernek Başkanı Beşir Aydın, "Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başkanımız, tüm pazarcı esnafımıza koruyucu şeffaf maske dağıttı. Bugün, Sayın Valimiz ile gelip bizi ziyaret etti. Valimize de teşekkür ederim. Valimiz, geçen hafta elde kalan meyve ve sebzeleri heder olmasın diye bizden satın alarak fakir fukaraya dağıttı. Valimiz ve Başkanımız, kuralların uygulanmasını beğendiler ve pazarcı esnafına teşekkür ettiler" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyoruz

Ellerinden geldiğince belirlenen kurallara uyduklarını dile getiren pazarcı esnafı Nuh Ayhan, "Valimiz ve Şehitkamil Belediye Başkanımız pazarımızı gezdi. Pazardaki uyulması gereken kurallarla ilgili yerinde tespitte bulundular. Sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyoruz. Pazarcı esnafımızın tamamı eldiveni, maskesi ile hizmet veriyor. Alınabilecek önlemleri en üst düzeyde uyguluyoruz. Başkanımıza dağıttığı maske ve eldivenler için teşekkür ediyoruz. Valimiz de kurallara uyduğumuz için bize teşekkür etti. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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