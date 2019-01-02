Vali Gül ile Başkan Fadıloğlu Belediyenin Çalışmalarını İnceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezi, Alleben Yüzme Havuzu ile İbrahimli Spor Merkezini inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Vali Gül'e gezilen yerlerle ilgili bilgi verdi.

Vali Gül ve Fadıloğlu, 5 bin 550 metrekare büyüklüğündeki Şehitkamil Sanat Merkezine gitti.

İçerisinde, 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, VİP salonu, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri, fotoğraf, ebru, resim, hat atölyeleri, kütüphane, yönetim ofisleriyle kafeterya bulunan merkezden sonra, toplam 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İbrahimli Spor Merkezine geçildi.

Basketbol sahası, 2 badminton kortu, 200 seyirci kapasiteli tribün, fitness, pilates, step aerobik, cimnastik salonları, kadın-erkek soyunma odaları ve duş yerleri bulunan merkezin gezilmesinin ardından yapımı 2012 yılında tamamlanan ve 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Alleben Yüzme Havuzu gezildi. İçerisinde 8 kısa kulvarlı yüzme havuzu, 1 öğrenme havuzu, bin 240 kişilik tribün, engelli tedavi merkezi, fitness salonları, jimnastik salonları, çocuk ve yetişkin soyunma odaları bulunan merkezin gezilmesiyle program tamamlandı.

İncelemelerinden sonra hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Gül, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve ekibini tebrik etti.

Şehitkamil Sanat Merkezinin çok güzel olduğunu belirten Gül, "Hem ulaşımı çok kolay, hem de çok ince detaylarla insan odaklı bir yapı olmuş. İnanıyorum ki tam anlamıyla hizmete girdiğinde Türkiye'de, Gaziantep'te parmakla gösterilecek işlerden birisi olacak. Daha sonra İbrahimli Spor Merkezini gezdik. Bu merkezin özelliği, o bölgede özellikle amatör anlamda spor yapılabilecek birçok branşa aynı anda hizmet veriyor olması. Alleben Yüzme Havuzu da çocukların, hanımların, erkeklerin, herkesin spor yapabileceği, yüzebileceği bir yer. Şunu anladık ki Şehitkamil'de, Gaziantep'te spor yapmak isteyenlerin önünde hiçbir engel yok. Çok uygun şartlarda, bazıları ücretsiz olmak üzere sembolik fiyatlarla spor yapma imkanı var. Ben, başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Vakit buldukça ilçedeki diğer hizmetleri de gezeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA