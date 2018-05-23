Vali Gül, Hastane İnşaatını İnceledi

Sivas Valisi Davut Gül, kentte yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, Numune Hastanesi yanında yapımına başlanan ek blok inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Gül, "İlimizin sağlık altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla, Numune Hastanesi'ne ilave olarak 445 yatak kapasitesi ekleniyor. Numune Hastanemize ilave 250 yataklı bir blok, ayrıca 195 yataklı geriatri servisi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık tesisini 2 yıl içerisinde hizmete kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Diğer yandan ÇEDAŞ'ta bulunduğu alandan çıkacak. Böylece hastane geniş bir alanda hizmet vermiş olacak. Hastanemizin mevcut yatak kapasitesini düşündüğümüzde sağlık hizmetleri ciddi anlamda rahatlayacak."