Vali Gül, Hafta Sonunda Velileri Dinledi

Gaziantep Valisi Davut Gül, hafta sonu mesaisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte okul aile birliği toplantılarına katılarak velileri dinledi.

Şehitkamil ilçesindeki Mevlana İlkokulu, Karacaoğlan Ortaokulu ve Ahmet Yesevi İlkokulu velileri ile bir araya gelen Vali Gül, okullardaki kamera sistemleri, güvenlik, tekli eğitim, kantin denetimleri, spor kulüpleri, okul meclislerinin kurulması vb. konularda velilerle görüş alışverişinde bulundu.

Buralarda gerçekleştirdiği toplantılarla davetlilere hitap eden Vali Gül, "Bizim ve sizlerin çocuklarımızdan daha önemli hiçbir işimiz yok. Önceliğimiz eğitim, önceliğimiz çocuklarımız. Şunu belirtmek isterim ki iyi okul diye bir şey yok, iyi öğretmen, iyi öğrenci ve hepsinden önemlisi iyi veli var. Çocuklarıyla ilgili, çocuğunun durumundan haberi olan, çocuklarıyla öğretmeni arasındaki iletişim sağlayan velilerimiz ile çocuklarımızın başarısını arttırma gayreti içerisinde olacağız. Notlarımızı aldık. İstek ve taleplerinizi imkanlar dahilinde yerine getireceğiz. Bunu el ele vererek birlikte başaracağız" dedi.

Çocukların akademik başarılarının yanı sıra spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle de başarıyı yakalamalarının önemli olduğuna değinen Vali Gül, çocukların okula isteyerek, yüzlerinin gülerek gitmeleri konusunda gerekli gayreti göstereceklerini dile getirerek velilerden kendi çocukları için destek istedi. - GAZİANTEP