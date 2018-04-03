Vali Gül, Encümen Üyelerine Teşekkür Belgesi Verdi

Sivas Valisi Davut Gül, görev süresi dolan il encümen üyelerine teşekkür belgesi verdi.

Encümen üyeleri ile bir araya gelen Vali Gül, yaptığı çalışmalardan dolayı eski encümen üyelerine teşekkür ederek belge verirken, yeni üyelere de hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Encümen üyeleri ile çok verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren vali Gül, "İnanıyoruz ki bu çalışmalar aynı şekilde devam edecektir. İl genel meclisinde görevler nöbetle, belli bir sırayla olan işlerdir. İl genel meclisi üyelerimizin de ister encümen de olsun ister olmasın hem kendi kardeşlik hukuku içinde hem de bizim için birbirlerinden bir farkı yoktur. Encümen içerisinde olsanız da olmasanız da bizim için değerlisiniz. Yapmış olduğunuz katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum." dedi.

Gül daha sonra görev süresi dolan Fehmi Çevik, Murat Başaran, Osman Budak'a teşekkür belgesi verdi.