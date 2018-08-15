Vali Gül'e Ziyaretler

Sivas'ta kurslara katılarak okuma yazma öğrenen 3 kadın, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen okuma yazma seferberliği kapsamında, Sivas'ta açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerden Dudu Karat, Menekşe Altıntaş ve Döne Kılıç Vali Gül'ü ziyaret etti.

Okuma yazmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Döne Kılıç, "Okuma yazmayı öğrendikten sonra, otobüse binerek gideceğim yere rahatça gidebiliyorum. Gazeteleri okumayı öğrendim. Hastaneye gitmeyi, doktorun ismini okumayı öğrendim." dedi.

Vali Davut Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kursiyerleri çabalarından ve isteklerinden dolayı kutladı.

Gül, eylül ayında kursları başarıyla tamamlayanlara kura çekilişi ile umre, ev eşyası ve küçük altın hediyesi verileceğini söyledi.