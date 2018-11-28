Vali Gül, Dereceye Giren Öğrencilerin Tiyatro Gösterisini İzledi

Gaziantep Valisi Davut Gül, tiyatro yarışmasında dereceye giren öğrencilerin okulda hazırladıkları gösteriyi izledi. Öğrencileri tebrik eden Vali Gül, öğrencilerin sanatsal faaliyetlerle yoğrulmasının önemine değinerek yetenek taramasının küçük yaşlarda yapılması ve öğrencilerin o yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro yarışmasında üçüncü olan Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu'nu ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, dereceye giren öğrencilerin tiyatro gösterisini izledi. Öğrencileri tebrik eden Vali Gül, öğrencilerin sanatsal faaliyetlerle yoğrulmasının önemine değinerek yetenek taramasının küçük yaşlarda yapılması ve öğrencilerin o yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi gerektiğini vurguladı.Gül ayrıca okulda sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelip, öğretmenlerle toplantı yaptı.

Arif Nihat Asya Anadolu Lisesini de ziyaret eden Vali Gül, sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre yakından ilgilendi.Sınavlara hazırlanan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasıgerektiğini ifade eden Vali Gül, öğretmenlerle yaptığı toplantıda; "Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinde öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamamız lazım.Rutinin dışına çıkmalıyız. Öğrenci okul dışında eğitime ihtiyaç duymamalı. Dershanecilik olayı tarihe karıştı. Bu devletimizin kırmızıçizgisidir. Öğrencilerimizin dışarda eğitim alması hem ekonomik hem de ideolojik istismara neden olur. Buna fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Kurs merkezleri denetlenecek

Vali Gül, kurs merkezlerinin de denetleneceğini söyleyerek, kaçak olarak dershane açanları uyardı. Vali Gül, "Kaçak dershanecilik yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bunların takipçisi olacak"diye konuştu.

Daha iyisinin her zaman mümkün olacağının altını çizen Vali Gül, okul aile birliği toplantılarına katılacağını ve öğretmen, öğrenci, veli işbirliğinde başarıya ulaşılacağına inandığını da ifade etti.

Okul ziyaretleri sonrasında Münif Paşa İl Halk Kütüphanesini de gezen Vali Gül, kütüphane hakkında yetkililerden bilgi alarak kütüphaneden faydalanan öğrencilerle bir süre sohbet etti. - GAZİANTEP