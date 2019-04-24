Vali Gül'den Yetim ve Öksüz Çocuklara Mektup

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde başlatılan "bir çocuk Bir dilek" projesi kapsamında yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak gerçekleşmesini istediği 3 dileği sordu.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" projesi kapsamında Vali Gül, şehirde yaşayan yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak yerine gelmesini arzuladıkları isteklerini kendilerine bildirmelerini istedi. Çocuklara "ağabeyleri" olarak yazdığı mektupta onlara olan sevgisinden de bahseden Gül, mektubunda, "Sevgili Kardeşim, Bu mektubu bir ağabey ve devletimizin sizlere hizmet etmesi için gönderdiği İl Valisi olarak yazıyorum. Kardeşim, bizi biz yapan değerlerimizin başında bayramlarımız geliyor. Her bayram, birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz ve dayanışma duygularımızı daha da güçlendiriyor. Önümüzdeki Ramazan Bayramı, Gaziantep Valiliği'nin öncülüğünde Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve Hayırseverlerimiz ile birlikte "Keşke bu bayram; yapsam, alsam, gitsem!" dediğiniz bir dileğinizi gerçekleştirmek istiyoruz. Hiçbir şeyin hayatta olmayan sevdiklerinizin yerini dolduramayacağını biliyor, sevdiklerinizin ve bizim tek isteğimizin sizlerin vatana-millete, hayırlı evlatlar olarak yetişmesi olduğunu bilmenizi istiyoruz. Milletimize ve devletimize emanet olduğunuzu unutmuyor, gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukların istediği üç dilekten bir tanesini makul ölçülerde gerçekleştirmeyi arzuladıklarını aktaran Vali Gül, şehrin ileri gelenlerine de projeye katılmaları çağrısında bulundu. Gül, "Sosyal devlet ilkesi içinde kimsesiz, yetim ve öksüzlerimizin her ihtiyacını karşılayan eğitim ve sosyal gelişimleri için tüm imkanlarını kullanan devletimiz; hayırsever vatandaşlarımızın, belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın duyarlılığı ve katkılarıyla çocuklarımızı daha da mutlu etmeyi amaçlamaktadır. Birlik ve beraberliğin güçlü olduğu Gazi şehrin kadirşinas vatandaşlarının da bu projeye gönlünce destek vereceklerine olan inancım tamdır" diye konuştu.

Gaziantep'te uygulanan "Açık Kapı Sahada" projesi kapsamında gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde öksüz ve yetim çocuklara iletilecek olan Vali Gül'ün mektubuna yazılacak üç dilekten bir tanesi yerine getirilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA