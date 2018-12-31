Vali Gül'den Yeni Yıl Mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gül, mesajında, her yeni yılın umut olduğunu belirterek, Gaziantep'in, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda güzel işlere imza attığını kaydetti.

Yeni başarılar için milli heyecan ve ruhla çalışılması gerektiğinin altını çizen Gül, "Bu anlayışla eğitim, sağlık, sanayi, turizm ve spor alanında gazi şehrimize yakışır bir ivme yakalayarak, her alanda öncü olma yolunda emin adımlarla ilerlemeliyiz. Bizler şehrimizin daha da gelişmesi için el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp çok daha güzel başarılara hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gül, Gaziantep'in misafirperver bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bunu, Suriyeli kardeşlerimizi şehrimizde misafir ederek göstermektedir. Bu nedenle son zamanlarda sosyal medyada çıkan provakatif söylemlere itibar edilmemelidir. Çünkü şehrimize ve ülkemize yakışan hizmetlerin her zaman daha iyisini yapmak, boynumuzun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayide yeni ihracat rekorlarının elde edileceği, Gazişehir Gaziantep futbol takımının hak ettiği Süper Lig'e çıkacağı, okullarda tekli eğitime geçilerek çok daha üst sıraların yakalayacağı, şehri daha çok turistin ziyaret edeceği, huzurlu ve güvenli bir yıl temennisinde bulunan Gül, 2019'un barış, huzur, sağlık, mutluluk ve refah dolu bir yıl olmasını diledi.

Kaynak: AA