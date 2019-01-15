Vali Gül'den "Uyuma" Tatbikatı

Gaziantep Valisi Davut Gül, katıldığı bir toplantıda gelen bir soru üzerine kendi cep telefonundan İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele mobil uygulaması Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'na (UYUMA) mesaj göndererek, anlık tatbikat yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Kulübü Derneğinin Alleben Toplantıları kapsamında düzenlenen "Gaziantep İçin Valimiz ile Başbaşa" programında uyuşturucuyla ilgili sorulan bir soru üzerine İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele için başlattığı UYUMA'dan bahseden Vali Gül, uygulamaya mesaj göndererek katılımcılardan UYUMA uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda destek istedi.

Gül, UYUMA ile vatandaşların sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını doğrudan polise bildirebileceklerini belirterek "Uygulamayı telefonlarınıza indirerek uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözleyen vatandaşlarımız bu uygulamayla bildirimlerini kısa sürede yapabilirler. Bildirimi yapanların sadece telefon numaraları görünüyor. Bu sayede konum belirleniyor. En yakın yerdeki polis ekipleri müdahale ediyor. Bildirim yapanın kimlik bilgileri kesinlikle gizli kalıyor." açıklamasında bulundu.

UYUMA'ya giden bildirime karşılık anında olay yerine gelen polis ekiplerine teşekkür eden Vali Gül, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ne zaman aranırsa, nerede bir ihbar varsa mutlaka müdahalede bulunur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA