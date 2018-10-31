Vali Gül'den Şarkışla'ya Veda Ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, veda ziyaretleri kapsamında Şarkışla ilçesine ziyarette bulundu.

Gül, Şarkışla Hükümet Konağı önünde, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarca çiçek ve çeşitli pankartlarla karşılandı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Gül, Şarkışla'nın gönlünde farklı bir yeri bulunduğunu söyledi.

İlçede kaymakam olarak görev yaptığını anımsatan Gül, "Şarkışla'yı evimiz gibi, yurdumuz gibi gördük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görev süremde Sivas'ın her tarafına olduğu gibi Şarkışla'ya da imkanlar ölçüsünde hizmet sunmaya, devletimizin bizlere verdiği imkanları sizlere sunmaya gayret ettik." dedi.

Vali Gül, Sivaslıların artık Gaziantep'te de bir dostu olduğunu ifade ederek, ilçe halkından helallik istedi. Veda ziyaretine katılan şehit polis Şemsettin Köşkeroğlu'nun annesinin elini öpen Gül, bir süre sohbet etti.

Gül, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek vedalaştı.