Vali Gül'den Sanayi Kültürü Vurgusu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Erkan Özkan'ında eşlik ettiği ziyarette, Gaziantep ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi üzerine paylaşımlarda bulunuldu.

"Gaziantep'in olağanüstü bir ticaret ve sanayi kültürü var"

Gaziantep'in olağanüstü bir ticaret ve sanayi kültürüne sahip olduğunu belirten Vali Gül; "Ticari anlamda ziyaret edilebilecek en iyi şehirlerden bir tanesi Gaziantep. Gerçekten olağanüstü bir sanayi ve ticaret kültürü var. Gaziantep'in birçok özelliği var ama o beşeri sermayesi insanların ticaret yapma yeteneği, üretim yeteneği birçok şehre örnek olabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in son rakamlarla şuan yedi milyar dolar ihracat ve beş buçuk milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Gül, Gaziantep'in dış ticaret fazlası olan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, "Gaziantep'in ufak tefek sıkıntıları var bunlar aşıldığında çok kısa sürede on milyon dolar ihracat yapabilecek bir potansiyele sahip ve bunun da daha fazlasını yapabilecek durumda. İhracatın dışında bir bu kadar da iç piyasaya satıyorlar. Çünkü fabrikalara baktığımızda yüzde kırk elli ihracatsa yüzde bir bu kadarını da iç piyasaya satıyorlar. Üretilmeyen hiçbir mal yok, her şeyin en uygununu üretebiliyorlar, kalite anlamında bir sıkıntı yok, her kaliteden mal üretebiliyorlar"şeklinde konuştu.

Ticari anlamda işbirliği açısından doğru bir karar olduğunun altını çizen Vali Gül, ziyaretleri için teşekkür ederek, Gaziantep ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına her türlü yardım ve desteğe hazır olunduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise Gaziantep'in ticaret ve sanayi anlamında çok şeyin öğrenilebileceği bir şehir olduğunu belirterek, işbirliklerinin geliştirilebileceğine vurgu yaptı.

Turgay Deniz, "Gaziantep'e ikinci ziyaretimiz. Mersin ve Adana'dan sonra ikinci durağımız Gaziantep oldu. Dediklerinize yüzde yüz katılıyoruz.Burasının ticaret ve sanayi olarak çok şey öğrenebileceğimiz, işbirliklerini geliştirebileceğimiz bir yer. Türkiye ile ilişkileri daha üst seviyelere çıkarmak, işbirliklerini geliştirmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini mümkün olduğunca çoğaltmak için çaba harcamaktayız. Bu amaçla Temmuz ayının başında Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Ticaret Odamız bir oda kurmuştur, ortak bir oda formu oluşturmuştur. On beş gün öncede Ankara'da bunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın katılımları ile. Dolayısıyla biz bugüne kadar Kıbrıs'ta böyle kaliteli yatırım dediğimiz işbirliklerinin gerçekleşmediği günler görmekteyiz. Bunlar hayata geçirmek, bunları canlandırmak amacındayız. Ziyaretlerimizi bu doğrultuda yapmaktayız" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Vali Davut Gül'e tablo hediye etti. - GAZİANTEP