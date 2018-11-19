Vali Gül'den Rektör Gür'e Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, Vali Davut Gül'ü GAÜN konusunda bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin dünyanın 107 ülkesinden yaklaşık 4 bin 200 öğrencisi bulunan, Türkiye'nin Türkçe, Arapça, İngilizce olmak üzere üç dilde eğitim veren tek üniversitesi olduğunu belirtti. Gür, "Bugüne kadar hep ilklere imza atan, uluslararası kimliğe sahip olan üniversitemiz, Cerablus'ta açtığımız Meslek Yüksekokulu ile de Türkiye'nin yurt dışında bölümü bulunan tek üniversite olma özelliğini taşımaktadır. Hastanemiz, Gaziantep'in yanı sıra, bölge illeri ve Ortadoğu'dan gelen hastalara da sağlık hizmeti vermektedir. GAÜN, kentiyle kucaklaşan, ülke meselelerine duyarlı, vatanına, milletine bağlı öğrenciler yetiştiren bir üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kaliteli büyümeye devam edecek" dedi.

Vali Davut Gül ise, Gaziantep Üniversitesi'ni yakından takip ettiğini belirterek, "Üniversitemiz bölgenin önemli bir değeri. Bu değeri korumak, büyütmek de hepimizin görevidir. Üniversitemizin gelişmesi, büyümesi için Valilik olarak gereken her şeyi yapmaya, sizlerle iş birliğine hazırız" diye konuştu. - GAZİANTEP