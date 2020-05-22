Vali Gül'den Ramazan Bayramı mesajı
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Vali Gül'den Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gül'den Ramazan Bayramı mesajı
22.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:43

Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gül, mesajında, rahmet ve bağışlanma ayı ramazanın ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram günlerinin manevi duyguların coştuğu, inancı, kültürü ne olursa olsun bütün vatandaşların sevgi, saygı ve kardeşlik hisleri ile yaşanan sevinçlere ortak olduğu müstesna günler olduğunu kaydeden Gül, bayramların birlik ve beraberliğin en önemli unsurlarından olduğunu vurguladı.

Koronavirüs ile mücadeleye ve sosyal mesafeyi korumak gerektiğine işaret eden Vali Davut Gül, şunları kaydetti:

"Sevgimizi göstermemiz için mesafelerin yakın olmasına gerek yok. Onun için de bu bayrama fiziki yakınlıktan ziyade gönül bayramı diyoruz. Çünkü bu ramazanda gönlü bol, kadirşinas bütün hayırseverlerimiz adeta kardeşlik rüzgarı estirdi. 'Kalbe Dokun Gönül Kazan' ve 'Zimem Defteri' kampanyaları ile belki de benzerine çok az rastlanan bir yardım kampanyasında en ön safta yer aldılar. Bu vesile ile ekmeğini bölüşmeyi bilen ve valisi olmaktan gurur duyduğum bu kutlu şehrin insanlarına bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum.

Bizlerin ve sizlerin bayramı huzur ve esenlik içerisinde geçirmemiz için Ramazan Bayramı süresince görevi başında olacak olan ve bu süreçte canı pahasına üstün gayretler gösteren bütün sağlık, güvenlik, vefa sosyal destek, zabıta personelimiz başta olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

Gül, vatandaşlardan salgın nedeniyle bu bayramda evde kalmaya özen göstermelerini isteyerek, "Bayram ziyaretlerimizi bir sonraki bayrama erteleyelim ve sevdiklerimizin bayramını telefonda kutlayalım. Maskemizi takalım ve kalabalık alanlarda sosyal mesafemizi korumaya dikkat edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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