Vali Gül'den Nurdağı ve İslahiye'ye Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu.



Gül'ü Nurdağı ilçesinde Kaymakam Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Vali Gül, yaşanan problemlerin giderilmesi için talimat verdi.



Çarşı içinde esnaf ziyaretinde de bulunan Vali Gül, inşaatı devam eden hızlı tren tünelinin bulunduğu şantiye sahasında incelemelerde bulundu.



İslahiye temasları

Daha sonra şehit aileleri ve gazilerle İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığında yemek yiyen Vali Gül, İslahiye'de Kaymakam Vekili Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Kemal Vural ve diğer daire amirlerince kaymakamlık bahçesinde çiçekle karşılandı.



Protokolle tanışmadan önce Demokrasi Meydanı'ndaki Belediye Parkı'nda vatandaşlarla sohbet etti.



Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Gül, daha sonra İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde muhtarlarla ve daire amirleriyle bir araya geldi.



70 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda konuşan Gül, Gaziantep ve ilçelerinde olağanüstü sorunlar olmadığını belirtti.

Muhtarların taleplerini, sorunlarını dinleyen Vali Gül, yaptığı konuşmada, "Düğünlerde silah atılması hepimizin hassasiyeti olmalıdır. Birkaç magandanın düğünleri kana bulamasına izin verilmeyecek." dedi.

"Düğünlerde silah atılmaması konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz"

Gül, düğünlerde silah atılmaması konusunda ciddi bir çalışma yürüttüklerini, düğünlere sivil güvenlik memuru görevlendirileceğini, silah atana ve silah atılmasına göz yumanlara yasal işlem yapılacağını, ayrıca okullara güvenlik kamera sistemleri konulup, bu sistemlerin Emniyet Müdürlüğüne bağlı olacağını ifade etti.

Kapılarının vatandaşa 24 saat açık olduğunu belirten Gül, "Bu memleketin, bu bayrağın özgürlüğü için, bağımsızlığı için verilen şehitler var, gazilerimiz var. ve onların üzerimizde hakları var. Hiç kimsenin, gerek vatandaş olsun, gerek kamu görevlisi olsun, olası terör örgütlerini cesaretlendirici faaliyetlerine göz yumamayız." diye konuştu.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Aşkın Söğüt ile İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, diğer daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.