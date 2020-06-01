Vali Gül'den maske uyarısı Gaziantep Valisi Davut Gül, maske takmanın önemine işaret ederek, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, maske takmanın önemine işaret ederek, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni döneme girildiğini hatırlattı.

Artık kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiğini belirten Gül, bu süreçte maske, mesafe ve el temizliği konularının ön planda olacağını vurguladı.

Kent genelinde maske, mesafe, -18 ve +65 yaş gibi konularla ilgili kontrollerin devam edeceğini anımsatan Gül, "Maskeyi ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Lütfen evden çıkarken maskenizi takmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA