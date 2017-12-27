Vali Gül'den Kentteki Usta Sanatkarları Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, kentteki bazı usta sanatkarları iş yerlerinde ziyaret etti.



Vali Gül, ilk olarak kentte "Şirin Baba" olarak anılan bıçak ustası Erdoğan Güzel'i ziyaret etti.



Atatürk Caddesi'ndeki atölyesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmak için dünyanın en küçük bıçağını yapan Güzel, 1,5 ve 2,5 santimetre uzunluğundaki küçük bıçaklar hakkında Gül'e bilgi verdi.



Sivas bıçaklarını dünyaya tanıtmayı amaçladığını belirten Güzel, "Bıçak ustalığı, kaybolmaya yüz tutmuş meslek gruplarından. Bu zanaatı 23 senedir uluslararası platforma taşıyorum. Sivas dünyanın bıçak merkezidir. Ben 50 yaşımdan sonra bıçakçılığa başladım. Bıçakçılık tarihini araştırdım, dünyanın bıçak merkezi Sivas'tır." dedi



Vali Gül de Sivas'a güzel bir el sanatları çarşısı kazandırılacağını aktararak, "Halk Eğitim Merkezi'nin olduğu bölgede unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı yaşatanları burada toplayacağız. Sivas'ın el sanatlarını daha geniş çevrelere tanıtarak, zanaatkarlarımıza sahip çıkacağız." diye konuştu.



Gül daha sonra Dikilitaş Bölgesi Kangal İş Hanı'nda bıçak imalatıyla ilgilenen Mustafa Argut'un da iş yerine giderek atölyedeki ustalarla bir süre sohbet etti.



Ziyaretlerine el sanatları ustası Fahrettin Yıldız ile devam eden Gül, atık malzemeleri değerlendirerek sanata dönüştüren Yıldız'ı tebrik etti.



Sipariş üzerine eser ürettiğini belirten Yıldız, "Daha çok ahşap yakma üzerine çalışma yapıyorum. Tarihi kent meydanını da atık malzemelerden makete dönüştürdüm, ışıklandırma da yaptım." ifadelerini kullandı.