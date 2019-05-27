Vali Gül'den Karkamış Sınır Kapısında inceleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış Sınır Kapısını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla ülkelerine gitmeye başlayan Suriyelilerin geçişiyle ilgili burada açıklama yapan Vali Gül, Suriyelilerin geçişleri için internet üzerinden randevu almaları ve işlemlerini tamamlamaları gerektiğini aktararak gerçekleştirilen işlemler için herhangi bir ücret alınmadığını söyledi.

Gül, "İnternet üzerinden randevu alan Suriyeliler randevu verilen gün gelip işlemlerini yapıyorlar. İşlemler sırasında asla ücret alınmıyor. Her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Burada tercümanlarımız var, aşısı olmayan çocuklara aşı yapıyoruz. Gidenler yılsonuna kadar orada kalabilirler. Şu ana kadar 35 bin kişi gitme işlemini yapmak için randevu aldı. Günde ortalama 1500 kişi kapıdan geçiş yapabiliyor. Gidişler 30 Mayıs'a kadar devam edecek" dedi.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab ilçe merkezleri ve köylerindeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler için geçiş işlemleri başlarken, gümrük kapısında da özel düzenlemeler yapıldı.

Gaziantep Valiliğince oluşturulan "www.suriyebayramizni.com" internet adresinden randevu işlemlerini tamamlayan ve istenilen belgeleri hazırlayan Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'na gelerek işlemlerini tamamlıyor. Burada uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, yaşı küçük olan çocuklarına çocuk felci, kızamık ve karma aşıların yapılmasının ardından güvenlik kontrolünden geçerek, ülkesine dönüyor - GAZİANTEP

Kaynak: İHA