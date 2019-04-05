Vali Gül'den Kan Bağışı Çağrısı

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde gerçekleştirilen Kan Bağışı Kampanyasının protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kan bağışı çağrısında bulundu.

Kan bağış kampanyası protokolünü Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Kan Bağışı Merkezi Bölge Müdürü Halis Uzunkaya imza attı. İmza töreninde konuşan Vali Gül, "Şahinbey Belediyesi ile Türk Kızılay'ı Gaziantep Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan protokol ile Şahinbey Belediyesi lojistik destek verecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlarımız kan vermeye teşvik edilecek" dedi. Türk Kızılay'ının en dar günde başvurulan bir yer olduğunu aktaran Vali Gül, "Türk Kızılay'ı bizim milli kuruluşumuz. Hem en dar zamanımızda hem de rutin tedavi amaçlı kan ihtiyacımızda Kızılay'a başvuruyoruz. Yine afet durumunda da ilk gideceğimiz yer Kızılay. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Kan bağışı kampanyasını yaklaşık on yıldır düzenli olarak yaptıklarını anlatan Başkan Tahmazoğlu ise kampanyanın vatandaşların kan ihtiyacını karşılamaya ve vatandaşları kan vermeye teşvik etmeye yönelik bir uygulama olduğunu söyledi. 14 bin 402 ünite kan topladıklarını da vurgulayan Tahmazoğlu, "Şu ana kadar 14 bin 402 ünite kan toplamış olduk. Bu yılda kampanyamızı 22 Nisan tarihinde yapacağız. Ramazan öncesi yapacağımız bu kampanya ile Ramazan ayı boyunca kan bağışı merkezine yapılan kan bağışı azaldığı için bu vesile ile ay boyunca kan merkezinin ihtiyacını karşılamış olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA