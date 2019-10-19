Vali Gül'den İslahiye ilçesini ziyaret etti

19.10.2019 16:09

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Gül, 61 yıl faaliyet gösteren ve kapatılan A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu ile İslahiye-Nurdağı çevre yolu Leçe mevkisinde yapılan bin 500 kişilik ceza ve tevkif evinde incelemelerde bulundu.

İlçe Halk Kütüphanesini de ziyaret eden Gül, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Gül, daha sonra İslahiye Belediyesi tarafından açılan Mutfak Sanatları Merkezi'ni gezdi.

Vali Gül'e İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural eşlik etti.

Kaynak: AA