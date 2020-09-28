Vali Gül'den imalı paylaşım
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Vali Gül'den imalı paylaşım

28.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:04
Vali Gül'den imalı paylaşım

Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikanın bazılarının eski olduğu iddialarına tepki gösteren Vali Gül, "Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok. 1100 fabrika kızılay çadırı. 7.5 milyar dolar ihracat ürününü Gürcistan'dan alıp KKTC'ye satıyoruz! Türkiye'nin tüketilen sanayi elektriğini yüzde 5'ini ütülerde kullanıyoruz, yüzde 37 enerji artışını tost makinalarına borçluyuz" şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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