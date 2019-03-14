Vali Gül'den "Hekime Şiddet" Tepkisi

Gaziantep Valisi Davut Gül, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen törende hekime şiddetin hiçbir mazereti olmadığını söyleyerek suç işleyenlerin gereken cezayı çektiklerini ve çekeceklerini kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Oditoryumunda sağlık camiasının katılımları ile gerçekleştirilen törende salondakilere hitap eden Vali Gül, "Ulvi bir mesleği icra eden hekimlerin arkasında devletimiz var" dedi. Hekimlerin büyük bir fedakarlıkla kutsal bir mesleği icra ettiğini dile getiren Vali Gül, "Suç işleyen kim olursa olsun, er ya da geç mutlaka cezasını çekiyor, çekmeye devam edecek. Sizin görevinizi yaparken yaptığınız her doğru işin arkasında kurum olarak, bireysel olarak bizler varız, olmaya devam edeceğiz. Sonuç itibariyle işinizi yaparken yanlış yaptığınızda hesap vereceğiniz makamlar bellidir. Doğru yaptığınızda da hem vicdanen hem de hastanın memnuniyetini zaten görüyorsunuz. Hastanın, hasta yakınının mazereti ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun hekimlerimize sağlık çalışanlarına yaptığı her şiddetin karşısında devlet olarak millet olarak bizler bulunuyoruz, bulunacağız." şeklinde konuştu.

İldeki sağlık hizmetleri noktasında da değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, "Gaziantep'te sağlık hizmetleri sizlerin sayesinde her geçen gün daha ileriye gidiyor. İlimizde yaklaşık 15 yıl önce 2 bin 300 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti veriliyordu. Bugün 6 binin üzerinde yatak kapasitemiz var. 1875 yatak kapasiteli Şehir Hastanemiz ve diğer sağlık yatırımlarımızın hizmete girmesiyle yakın bir gelecekte 9 bin yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti verilen bir kent olacağız. Ama şunu biliyoruz ki sadece fiziki iyileştirmeler vatandaşlarımızın sağlık hizmetini tek başına kalite bir şekilde almasını sağlamıyor. Sağlık hizmetini kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlayan siz sağlık çalışanlarısınız. Sizlerin memnuniyeti, yaşam koşulları, çalışma şartlarınızın iyileştirilmesi bu anlamda çok önemli." İfadelerini kullanarak tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Hekimlerin ilahi bir mesleği icra ettiklerini belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, "Hekim ilahi bir sanatı icra ederken, aynı zamanda vatanına uzanan hain ellere karşı da kendisini siper etmekten sakınmıyor. Mezun vermeme pahasına tıp fakültesi öğrencilerinin İstanbul'un işgali sırasındaki direnişleri, Çanakkale Savaşı'nda cephede canlarını vermeleri bunun en güzel örnekleridir" diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Çelen ise, hekimlerin mesleklerini sevgi ve saygıyla icra ettiklerini vurgulayarak, bu nedenle insanların hep gönüllerinde taht kurduklarını söyledi.

İl Sağlık Müdür vekili Mehmet Emin Bindal, hekimlerin bir yandan insanlara sağlık hizmeti verirken diğer yandan da ülke savunması için canlarını feda etmekten geri durmadığını belirtti.

Törene, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükelçi Adnan Keçeci, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Vali Gül, tören sonrasında Şehitkamil Devlet Hastanesini ziyaret ederek görev başındaki sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA