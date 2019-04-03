Vali Gül'den Hatipoğlu'na Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İslam Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, bölgede İslam Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesine ihtiyaç olduğunu belirterek, üniversitenin bu ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Gaziantep İslam Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesinin hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem de Gazianteplilerin önemsediği bir üniversite olduğunu aktaran Gül, "Gaziantep'in sanayi potansiyeli, bilim ve teknolojiye verdiği önem aşikar. İslami ilimlerin Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu başkanlığında, onun riyasetinde burada şekillenecek olması hem Gazianteplileri, hem Türkiye'nin diğer yerlerindeki vatandaşlarımızı heyecanlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Hatipoğlu'na güvendiklerini ve görev yapacağı süre içerisinde görevini hakkıyla yerine getireceğine inandıklarını ifade eden Vali Gül, "Hem hocamızdan, hem üniversitemizden çok umutluyuz." ifadesini kullandı.

Hatipoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, İslam Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesinde görev almaktan şeref duyduğunu, Gaziantep'in hak ettiği hizmeti hep birlikte verme gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA