Vali Gül'den Hastaoğlu'na Ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, nisan ayında gerçekleştirilen Sivas Ticaret Borsası seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Abdulkadir Hastaoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, geçen ay gerçekleştirilen borsa seçimleri sonrası güven tazeleyen Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, "Size ve yönetim kurulu üyelerinize görevinizde başarılar diliyorum. Ticaret borsaları birebir vatandaşla doğrudan çalışan kurumlar. Üreticinin ihracatçının, sanayicinin önünü açıyorlar. Bundan sonra daha gözle görünür işler olur. Bu anlamda da üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yaparız. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışmalar için de sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastaoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, Gül'e yapacakları çalışmaları anlattı.

Ziyarette Gül, Hastaoğlu'na tablo hediye etti.

Ziyarette, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri Hilmi Gül ve Haluk Yağcı da hazır bulundu.