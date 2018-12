Vali Gül'den Gtb'ye Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Ticaret Borsasına (GTB) iade-i ziyarette bulundu. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Vali Gül'e, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verildi.

Vali Gül'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı dileklerinde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı konuşmada GTB'nin ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak proje çalışmaları yürüttüğünü ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürüttükleri Et Borsası projesinde artık son aşamaya geldiklerini kaydeden Akıncı, 'Şehrimize Türkiye'nin en büyük ve en modern Et Borsası ve Et Halini kazandırıyoruz. Yaklaşık 32 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilen Et Borsasını 2019 yılında hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Antepfıstığı lisanslı depoculuk projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, Gaziantep'in kültürel ürünü antepfıstığının kalitesinin korunması ve daha sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi için İKA desteğiyle 10 bin ton kapasiteye sahip antepfıstığı lisanslı depo kurduklarını söyledi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'da, Gaziantep gıda sanayi hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in tarıma dayalı sanayide Türkiye'nin öncü şehirlerinin başında geldiğini aktaran Tiryakioğlu, antepfıstığı başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetiştirilen tarımsal ürünlerin Gaziantep'te işlenerek piyasalara sunulduğunu kaydetti. Gaziantep Valisi Davut Gül'de tarımın ülke ekonomisi adına taşıdığı öneme işaret ederek, sürdürülen projelerde GTB meclis ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Fatih Çakır, Bilal Darı ve Nebi Koca hazır bulundu. - GAZİANTEP