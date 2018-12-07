Vali Gül'den Gso ve Gto'ya Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret etti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Davut Gül, sanayicilerin yaşadıkları sorunlar ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Vali Davut Gül'e ziyaretleri için teşekkür eden ve başarı dileyen Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayiciler olarak Gaziantep ve Türkiye için üretim ve ihracat yapmaya devam ettiklerini söyledi.

GSO'nun çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Gül'e bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de "Gaziantep ve ülkemiz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya, her türlü koşulda üretmeye devam ediyoruz. Gaziantep Valiliği görevinizde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Aslansoy, Mustafa Özmermer, Ercan Sayın, Mustafa Özgüler, Metin Erturhan ve Başar Küçükparmak'ın da hazır bulunduğu ziyaret sonunda Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Vali Davut Gül'e plaket takdiminde bulundu.

GTO ziyareti

GTO ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Vali Gül'e GTO'nun yaptığı çalışma ve yürüttüğü projelerin yanında vizyonundaki projelerle ilgili sunum yaptı.

Daha güzel bir Gaziantep için bütün kurumlarla fikir alışverişinde bulunarak ve el ele vererek çalışma gayreti içerisinde olduklarını belirten Yıldırım, "Şehrimizi bulunduğu yerden daha iyi noktalara götürmek için çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Ziyarette GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, Meclis Başkanlık Divan Katip üyesi Abdullah Çelebi, GTO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Uğur Acıoğlu ve Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri, Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan ve Ahmet Özgözükara da hazır bulundu.