Vali Gül'den GAÜN Teknopark'a ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde faaliyet gösteren GAÜN Teknopark'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette teknopark firmalarının sunumlarını dinleyen Vali Gül, teknoparklarda yapılacak işlerin sınırlarının oldukça geniş olduğunu söyledi.

GAÜN'ün bu konuda önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Gül, daha güzel işler yapabilmeleri yolunda devlet olarak tüm desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de, Teknopark'ın dijital tedarik adına bölgede önemli bir kaynak olduğuna işaret ederek, "2008'de faaliyete başlayan teknoparkımızdaki 4 blokta, şu anda 91 firma, 10 kulukça, 37 ön kuluçka firma bulunuyor. Teknoparkımızda 257 devam eden projemiz var. Girişimcilerimizle 166 başarılı projeye imza attık. 170'i Ar-Ge personeli olmak üzere 193 personelimiz ile kentimiz, bölgemiz ve ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz." dedi.

Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin de, teknoparka ilişkin Vali Gür'e brifing verdi.

Kaynak: AA