Vali Gül'den Doğanşar İlçesine Ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, ilçe ziyaretleri kapsamında Doğanşar ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Kaymakam Mustafa Serin'i makamında ziyaret eden ve brifing alan Gül, daha sonra muhtarlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Vali Gül, Doğanşar'da hem Sivas İl Özel İdaresinin hem de merkezi hükümetin yatırımları olduğunu vurgulayarak, "Spor salonumuz yüzde 70 seviyesine geldi. Bu sene Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın talimatı ile çok güzel bir öğretmenevi yapılacak. Öğretmenevinin mart ayında ihalesi yapılacak ve geniş bir sosyal donatıya sahip olacak. Güreş alanında ciddi bir sporcunun yetiştiği ilçemizdeki güreş alanının üzerini kapatacağız. Hafik-Doğanşar yolu yatırım programı içerisinde. Koyulhisar bağlantısının da 5 kilometrelik kısmı asfaltlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde okuma yazma kampanyası başlatıldığını ifade eden Gül, "Okuma yazma oranını, yüzde 100'e çıkarmamız lazım. Köyde okuma yazma bilmeyen varsa, bu vatandaşlarımıza kurs açacağız. Diğer yandan seçmeli dersleri çocuklarımızın tercih etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Vali Davut Gül, daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından hükümet konağının yanına yapılan spor salonunda incelemelerde bulunan Gül, ardından Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman'ı makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokuluna geçen Gül, burada öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

-"Aile içi iletişimin güçlendiği bir projedir"-

Yemeğin ardından konuşan Gül, Kadıburhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi'ni önemsediklerini ve kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projedeki amaç en tabandan en tavana kadar iletişim kanallarının açık olması, öğrencilerin kendini ifade etmesi ve katılımcı olması. Okul aile birliklerinin, öğretmenlerimizin sürece dahil olması, okul müdürlerimizin önerilerini üst makamlara daha kolay ifade edebilmeleri ve öğretmenlerimizin öğrencilerimize ağabeylik, ablalık yaparak onları yarınlara yetiştirmesidir. Bunun için sınıflarda 4 kişiden oluşan sınıf temsilcileri ve bir öğretmenin olmasını istedik. Öğrencilerimizin makul, mantıklı, ayağa yere basan her projesini uygulamak istiyoruz. Bu bir anlamda da sizleri idareciliğe alıştıran, demokrasinin tabana yayıldığı bir sistem oluyor. Uygulanan projelere baktığımızda 'Annem Varsa Ben de Varım' projesi aile içi iletişimin güçlendiği bir projedir. 58 bin kitap dağıtmamızın ana teması, bu kitapların ailece okunmasıdır. Kitap üzerinde sohbet etmek ve kitabın analizini yapmak, daha çok kitap okumak sizlere kalıcı bir kazanım olacaktır."

Yapımı devam eden ilçe emniyet amirliği binasında da incelemelerde bulunan Vali Gül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'dan bilgi aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Gül, askerlerle tek tek ilgilendi.

Şehit Piyade Er Mustafa Bektaş'ın ailesini de Ütük köyünde ziyaret eden Gül, şehidin babası Lütfü Bektaş ile bir süre görüştü.



Vali Gül, daha sonra Çatpınar köyüne geçerek yapımı tamamlanan İsmet Yılmaz Köy Konağı'nı gezdi ve burada vatandaşlarla sohbet etti.

Dipsiz Göl'ü de ziyaret eden Vali Davut Gül, buraya yapılan sosyal donatılar hakkında bilgi aldı.