Vali Gül'den Belediye Başkanlarına "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Gaziantep Valisi Davut Gül, vali yardımcıları ve kaymakamlarla, yeniden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gül ziyarette, Gaziantep'in beşeri sermayesi ile huzur ve güven ortamı açısından diğer illerden farklı olduğunu vurgulayarak, şehirdeki kardeşlik ve birlikte iş yapma kültürü sayesinde büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

Ekonomisi, sanayisi, tarihi, turizmi, sosyal ve insan odaklı yürütülen çalışmalarıyla Gaziantep'in birçok şehre örnek teşkil ettiğini belirten Gül, önümüzdeki süreçte de bu çalışmaların artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Gül, Gaziantep'in dünyanın ve Türkiye'nin birçok şehrinden daha hızlı geliştiğine dikkati çekerek, birlikte iş yapma ortamını oluşturarak bu hızlı gelişmeye katkı sunan belediyeler ile tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ziyaretlerinden dolayı Vali Gül ve mülki idare amirlerine teşekkür eden belediye başkanları ise insanı merkeze alan hizmetlerle şehrin gelişimi için çalışmalara son hızla devam edeceklerini ifade ettiler.

Kaynak: AA