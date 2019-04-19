Vali Gül'den Belediye Başkanlarına "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Vali Davut Gül, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Şehir hakkında değerlendirmelerde bulunan ziyarette Vali Gül, Gaziantep'in beşeri sermayesi ile huzur ve güven ortamı açısından diğer illerden farklı olduğunu vurgulayarak şehirdeki kardeşlik ve birlikte iş yapma kültürü oldukça kentin büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

Ekonomisi, sanayisi, tarihi, turizmi, sosyal ve insan odaklı yürütülen çalışmalarıyla Gaziantep'in birçok şehre örnek teşkil ettiğini belirten Vali Gül, önümüzdeki süreçte de bu çalışmaların artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Gaziantep'in dünyanın ve Türkiye'nin birçok şehrinden daha hızlı geliştiğinin altını çizen Vali Gül, birlikte iş yapma ortamını oluşturarak bu hızlı gelişmeye katkı sunan belediyeler ile tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ziyaretlerinden dolayı Vali Gül ve mülki idare amirlerine teşekkür eden belediye başkanları ise insanı merkeze alan hizmetlerle şehrin gelişimi için çalışmalara son hızla devam edeceklerini ifade ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA