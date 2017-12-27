Vali Gül'den atık malzemeleri sanata dönüştüren ustaya ziyaret



SİVAS - Sivas'ta uzun yıllardır atık malzemelerini sanat eserine dönüştüren Fahrettin Yıldız'ı ziyaret eden Vali Davut Gül yapılan eserleri inceledi. Yıldız, atık malzemelerden yaptığı Sivas kent meydanını Vali Gül'e hediye etti.

Sağlık İl Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra inşaatlardan atık malzemeleri toplayan Fahrettin Yıldız topladığı malzemelerden tarihi eserlerin, camilerin ve hoşuna giden yapıtların benzerlerini yapmaya başladı. Son olarak Kabe'nin maketini yapmak isteyen Yıldız 3 ayda topladığı ahşap atık malzemelerden Kabe'nin aynısını maketten yaptı. Yıldız, yaptığı maketi ise dükkanında sergilemeye başladı. Yıldız'ın yaptığı malzemeleri merak eden Vali Davut Gül, ustayı dükkanında ziyaret etti. Eserleri yakından inceleyen Gül, yapılan eserler hakkında Yıldız'dan bilgi aldı.

Hobi olarak atık malzemeleri kullanmaya başladığını söyleyen Fahrettin Yıldız,"Daha önceden ahşap yakma ve küçük maketler üzerine çalışıyordum. Daha sonra inşatta alçı boya yapıyordum. Alçı boya yaparken atık malzemelerden, straforlardan dağ evleri yapmayı düşündüm. Onları yapmaya başladım. İnşatta çalışırken atık malzemelerden bina yapmayı düşündüm. Sonra bina yaparken dağ evleri daha cazip geldi. Daha sonra o atık malzemeleri değerlendirmeye başladım. 5 yıl boyunca Arabistan'da Mekke'de çalıştım. Kabe'ye yaklaşık 500 metrede tünelde çalıştım. Oradaki manevi atmosfer beni maketini yapmaya zorladı. Tabi Kabe herkesin özlemle hayran kaldığı bir yer. Kabe maketini yaparken de tamamen ahşap kullandım. Bire bir maketini yapmaya çalıştım. Yapımı yaklaşık 3 ay falan sürdü" dedi.

Vali Gül'ün kendisini ziyaret etmesinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Gül,"Daha önce yaptığım Sivas kent meydanını duymuş, söylemişler. Beni de valiliğe çağırdılar. Ziyaret edeceğini söylemişti. Bugün de geldi. Bu konuda bizi destekleyeceğini söyledi." şeklinde konuştu.