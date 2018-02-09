Vali Gül'den Afrin Gazisine Ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, ziyarette Aytekin'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aytekin'in sağlık durumu ve yaralandığı olay hakkında bilgi alan Gül, yürütülen operasyonda gösterdikleri cesaret ve kahramanlıklardan dolayı tüm Mehmetçiklere ve Aytekin'e teşekkür etti.

Mehmetçiklerle gurur duyduklarını aktaran Gül, "Dualarımız ve desteğimiz onlarla birlikte. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah kahraman ordumuzu muzaffer etsin. Kutsal vatan toprakları uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazinin 1,5 yaşındaki kızı Berra Nur ile de yakından ilgilenen Gül, ona çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal da yer aldı.