Vali Gül'den Aa'ya Veda Ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'na veda ziyaretinde bulundu.

Gül, ziyarette, AA'nın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Bizim yaptıklarımızın kamuoyuna duyurulması noktasında önemli bir görev üstlendiniz. Yaptığınız haberlerle bizi kamuoyuna iyi bir şekilde tanıttınız. AA'nın güzide çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"Sivaslı hemşehrilerimiz Gaziantep'te bir kardeşlerinin olduğunu unutmasınlar. Kapımız onlara her zaman açık." diyen Gül, Sivas'ta görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

Daha sonra AA Sivas Büro Sorumlusu Önder Felek, Gül'e 15 Temmuz'un yıl dönümünde çekilmiş fotoğrafını hediye etti.