Vali Gül'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, basın kuruluşlarının demokrasinin gelişmesi ve kültür olarak yerleşmesinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Gül, "Bir ülkenin gelişmesinde eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomik, sosyal ve teknolojik imkanların yanında vatandaşlarımızın haber alma hakkı da önemli bir göstergedir. Vatandaşlarımızın her şeyden haberdar olmasını sağlayan basın kuruluşlarımızın doğru, ilkeli ve tarafsız bir şekilde yaptıkları bu görev, ulvi bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Basının halkın sesi olma konumunda olduğunu kaydeden Gül, "Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, basın kuruluşlarının Milli Mücadele döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da da milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında aktif bir rol oynadığına dikkat çekerek, "Basınımız 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde tek vücut olarak ilkeli yayın anlayışıyla kahraman Türk halkını bilinçlendirmiş, darbeye ve darbecilere geçit vermeyerek onların kirli oyunlarını bozmuştur." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA