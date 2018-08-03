Vali Gül Buğday Pazarında İncelemelerde Bulundu

Sivas Valisi Davut Gül, Toptancılar Sitesi'nde bulunan buğday pazarını ziyaret ederek, buğday borsasında çiftçilerle bir araya geldi.

Borsadaki tahlil laboratuvarını gezen ve çiftçilerle sohbet eden Vali Gül, borsada buğday satış seansına katıldı.

Daha sonra sezonluk buğdayı ve arpayı borsaya getiren ilk çiftçileri ödüllendiren Gül, buğday pazarındaki esnafları da gezerek rekolte hakkında bilgi aldı.

Gezi ve temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Gül, Ticaret Borsasının Et ve Süt Kurumu'nun yer aldığı bölgede yeni bir borsa alanı inşa edeceğini söyledi.

Geçen yıl Sivas'ta 230 bin civarında ürün hasat edildiğini hatırlatan Gül, "Bu yıl rekoltenin fazla olması ile beraber miktarın 250 bini aşacağı tahmin ediliyor. Burada hem esnaflarımızın, hem de çiftçilerimizin piyasa şartlarında alım-satım yaptıkları bir ortam var. Ufak tefek sorunlar mevcut. Onlar da zaman içerisinde çözüldüğünde, özellikle buğday borsası yeni yerine taşınarak günümüz şartlarına uygun fiziki şartlar oluştuğunda, alanın da satanın da memnun olduğu bir buğday borsamız olacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekim ayının 15'ine kadar devam edecek olan alım satımlarda bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Temaslarda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da yer aldı.